فوز كريتشيكوفا ومكتيتش ببطولة استراليا
فاز الثنائى المصنف خامساً التشيكية باربورا كريتشيكوفا والكرواتي نيكولامكتيتش على الأمريكية بيثاني ساندز والبريطانى جيمي موراي ليحقق لقب الزوجى المختلط ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم.
وأظهرت كريتشيكوفا بجانب مكتيتش قوة أكبر أمام الثنائى الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة عند الوصول لشوط فاصل وفاز الاثنان بثمانى نقاط متتالية قبل حسم الانتصار بنتيجة 5/7 و4/6 في ملعب رود ليفر.
ودافعت التشيكية كريتشيكوفا عن لقبها بنجاح بعد أن فازت فى العام الماضى برفقة الأمريكى راجيف رام بالبطولة بينما حصل الكرواتي مكتيتش على لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى.