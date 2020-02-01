منتخب سورية لكرة السلة يشارك في بطولة الأردن الدولية

يشارك منتخب سورية لكرة السلة للرجال في بطولة الأردن الدولية التي تستضيف منافساتها العاصمة الأردنية عمان في العاشر من الشهر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر منه إلى جانب منتخبات العراق ولبنان والبحرين والأردن.

وتأتي مشاركة منتخبنا في بطولة الأردن الدولية استعدادا للتصفيات الآسيوية التي ستنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الجاري بلقاء منتخبنا نظيره الإيراني ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي قطر والسعودية.

وكان منتخبنا ممثلاً بنادي الاتحاد شارك مؤخراً في دورة دبي الدولية وخسر أمام مايتي سبورت الفلبيني 72-77 نقطة وأمام بيروت اللبناني 74-88 نقطة وأمام المنتخب الإماراتي 66-82 نقطة وأمام النجم الرادسي التونسي 62-63 نقطة.

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