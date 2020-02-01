“مياه الشرب” في حماة: مشروعات جديدة في الغاب بكلفة مليار و250 مليون ليرة

تنفذ المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة عدداً من المشروعات لتأمين مياه الشرب لمختلف المناطق ولا سّيما في منطقة الغاب.

وأوضح الدكتور المهندس مطيع عبشي مدير عام المؤسسة في تصريح لـ”سانا” أنّ قيمة هذه المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة الغاب تبلغ نحو مليار و250 مليون ليرة تتضمن استبدال شبكات مياه حورات عمورين ورسم الجرن واللطمة والعبر والشجر والخندق والحرة وخط إملاء العبر-الشجر.

وبيّن عبشي أن هذه المشروعات تأتي بعد تأهيل أحد المشروعات الرئيسة في منطقة الغاب وهو مشروع نبع النهر البارد الذي يروي 35 تجمعاً سكانياً والعمل مع الشركة العامة لكهرباء حماة على تنفيذ خط تغذية كهربائية مستقل معفى من التقنين من محطة تحويل سلحب وحتى مشروع محطة ضخ نهر البارد بكلفة تبلغ نحو 170 مليون ليرة.

ولفت مدير عام مؤسسة المياه إلى تنفيذ مشروع مياه نبع نبل الخطيب الذي يروي 8 قرى إضافة إلى صيانة الخزانات في مجال منطقة شطحة وحفر العديد من الآبار والاستفادة من مياه الينابيع وربطها بالشبكة العامة لمياه الشرب لتحسين الوارد المائي.

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