تحسن في زراعة القمح والشعير بأراضي هيئة تطوير الغاب
بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح ضمن الأراضي الواقعة تحت إشراف هيئة إدارة وتطوير الغاب نحو 37900 هكتار للموسم الحالي مقابل زراعة 1619 هكتاراً بمحصول الشعير.
وأشار مدير الثروة النباتية بالهيئة المهندس وفيق زروف إلى أنّ عمليات الزراعة للموسم الحالي تحسنت نتيجة توفر البذار ومستلزمات الإنتاج بالكميات الكافية، لافتاً إلى أن الأجواء المناخية التي شهدتها المحافظة ساعدت على الاستمرار في زراعة الأراضي حتى تاريخه.
ولفت زروف إلى وجود مؤشرات إيجابية لتنفيذ خطة زراعة المحاصيل الشتوية من خلال زراعة 997 هكتاراً بمحاصيل البقوليات و956 هكتاراً بالخضار الشتوية و455 هكتاراً بمحصول البطاطا للعروة الربيعية و1505 هكتارات بالنباتات الطبية والعطرية.