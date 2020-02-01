إيران تعلن انتهاء المرحلة التطويرية الـ14 في أضخم حقل غاز بالعالم

أعلنت إيران اليوم الانتهاء من عمليات تركيب المنصة البحرية الأخيرة ضمن المرحلة التطويرية الـ14 في أضخم حقل غاز بالعالم الواقع في مياه الخليج.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن المدير التنفيذي للمرحلة 14 بالحقل محمد مهدي توسلي بور قوله في تصريح اليوم: إنّ شركة بتروبارس الإيرانية المشغلة لحقل بارس الجنوبي أضخم حقل غاز في العالم ركبت منصة بحرية هي الأخيرة في إطار المرحلة التطويرية رقم 14 اليوم.

وأشار توسلي بور إلى أنه مع تركيب المنصة بمسافة 105 كيلومترات عن شاطئ كنكان جنوب إيران فإن طاقة استخراج الغاز في مكمن المرحلة 14 ازدادت 14 مليوناً لتصل إلى 56 مليون متر مكعب يومياً.

يشار إلى أنه بالتدشين الكامل للمرحلة 14 لحقل بارس الجنوبي سيتم إنتاج 50 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و75 ألف برميل مكثفات غازية و400 طن كبريت يومياً ليتم في المحصلة إنتاج مليون طن من الغاز المسال ومليون طن من غاز الإيثان المعالج سنوياً.

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