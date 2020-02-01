7 آلاف هكتار زرعت بمحاصيل طبية وعطرية بالحسكة

وصلت المساحات المزروعة بالمحاصيل الطبية والعطرية في محافظة الحسكة للموسم الحالي إلى سبعة آلاف هكتار وذلك منذ بدء عمليات الزراعة منتصف الشهر الماضي.

وبيّن رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أنّ الفترة الحالية تشهد إقبالاً متزايداً من قبل فلاحي المحافظة لزراعة أراضيهم بهذه المحاصيل ومن المتوقع أن تتضاعف المساحة المزروعة خلال الأسبوع الحالي، لافتاً إلى أنّ ما تمت زراعته موزع على 3500 هكتار من الكزبرة و2600 هكتار من الكمون و1000 هكتار من الحبة السوداء متركزة في منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية.

وتبلغ المساحات المقرر زراعتها بالمحاصيل الطبية والعطرية في الحسكة وفقاً للخطة الزراعية الفرعية 6849 هكتاراً.

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