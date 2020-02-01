الجيش يصل إلى مشارف الطريق الدولي حلب ـ دمشق

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها في عملياتها القتالية بريف حلب الجنوبي واستهدفت بسلاحي المدفعية والصواريخ تحصينات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والتنظيمات المتحالفة معهم على محور خان طومان وبلدة الخالدية محققة اصابات مباشرة في صفوفهم.

كاميرا سانا رافقت وحدات الإسناد الناري في الجيش العربي السوري على محور خان طومان المشرف على الخالدية وصوامع الحبوب حيث أكد المقاتلون متابعة التقدم وضرب نقاط التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها لتحرير بقية المناطق من الإرهاب مهما بلغت التضحيات.

ولفت أحد المقاتلين إلى أن وحدات الجيش تصدت الليلة الماضية لهجوم شنه الإرهابيون باتجاه نقاط الجيش وأوقعت أفراد المجموعات الارهابية المهاجمة بين قتيل ومصاب وأسرت عددا منهم.

وحررت وحدات الجيش في الأيام القليلة الماضية عدة مناطق بينها خان طومان والراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها وذلك في إطار عملياتها لوقف جرائم الإرهابيين واعتداءاتهم المتكررة على المدنيين وإنهاء الوجود الإرهابي من كل الأراضي السورية.

طباعة