الغارديان: “صفقة القرن” مصلحة شخصية لـ ترامب

أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدور حول تعزيز مصالحه الخاصة، مشيرةً إلى أن إعلان الخطة المسماة “صفقة القرن” مثال آخر على تجاهله للأمن القومي الأمريكي عندما يعتقد أن ذلك سيفيده شخصياً.

وقالت الصحيفة في مقال لها اليوم: بالنسبة لترامب فإن الغرض الحقيقي من هذه التمثيلية هو تعزيز مصالحه الشخصية حيث يواجه تهماً من قبل مجلس النواب ويحاكم من قبل مجلس الشيوخ لمحاولته ابتزاز أوكرانيا لتشويه منافس سياسي له، مشددةً على أن كل ما سلف ذكره لا ينبغي أن يشكل مفاجأة حيث أن السياسة الخارجية التي ينتهجها ترامب برمتها تدور حول مساعدة نفسه.

وأوضحت الصحيفة أن كلاً من ترامب ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاولا من خلال هذه الخطة صرف الانتباه عن المشاكل التي تواجههما على الصعيد الداخلي، إضافةً إلى تعزيز فرصهما السياسية.

وبينت الصحيفة أن “صفقة القرن” تدعي أنها تحدد رؤية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولكنها وفق المعطيات ستخلق فقط المزيد من العقبات أمام التقدم في هذا المسار، حيث تمنح “إسرائيل” كل ما تريده من السيطرة الأمنية في معظم أنحاء الضفة الغربية، إضافةًَ إلى القدس كاملة كعاصمة وكذلك ضم أجزاء من الضفة الغربية بما في ذلك وادي الأردن والمستوطنات الإسرائيلية اليها فيما لا يحصل الفلسطينيون على أي شيء، معتبرةً أن ذلك لا يعد مفاجأة كبيرة بالنظر إلى أن هذه الخطة وضعت دون استشارتهم.

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