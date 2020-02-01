دعموش: “صفقة القرن” عدوان أمريكي صهيوني على الأمة بأجمعها

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن ما تسمى “صفقة القرن” الأمريكية الصهيونية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عدوان ليس على الشعب الفلسطيني وحده وإنما على الأمة العربية وبالأخص حركات المقاومة في المنطقة.

وقال دعموش في كلمة له: إن هذا المشروع الأمريكي هو أخطر المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية على الإطلاق والقضاء على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة، لافتاً إلى أن دولاً غربية وأنظمة عربية وخليجية متواطئة مع هذا المشروع بصورة علنية بغية الضغط على الفلسطينيين للرضوخ والقبول بهذه المؤامرة.

ودعا دعموش اللبنانيين إلى تحصين جبهتهم الداخلية والتمسك بإجماعهم الوطني الرافض لهذه الصفقة.

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