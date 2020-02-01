سيدات الساحل ضمن المجموعة الأولى ببطولة الأندية العربية

أوقعت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي تقام ضمن دورة ألعاب المرأة العربية للأندية والتي سحبت اليوم في إمارة الشارقة ممثل سورية فريق الساحل ضمن المجموعة الأولى إلى جانب سبورتينغ المصري والفحيص الأردني والرفاع البحريني.

وضمت المجموعة الثانية أندية الشارقة الإماراتي والمجمع البترولي الجزائري وأمل التونسي والفتاة الكويتي وإيليت أتلتيكس السعودي.

ويلعب فريق الساحل أولى مبارياته يوم الإثنين القادم مع سبورتينغ المصري ثم يواجه الرفاع البحريني يوم الجمعة القادم على أن يختتم مبارياته في الدور الأول السبت القادم مع الفحيص الأردني.

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