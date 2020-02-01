بيلوسي: مجلس الشيوخ يتستر على ترامب

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي نواب مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد استدعاء شهود بشأن محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم “جزء من عملية تستر عليه”.

وقالت بيلوسي في بيان نقله موقع “ذا هيل” المتخصص بشؤون الكونغرس الأمريكي إن “تصويت الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضد استدعاء الشهود وعرض وثائق مقنعة في إطار إجراءات المساءلة يجعلهم شركاء في التستر على الرئيس، معتبرةً أنه من المحزن بالنسبة للولايات المتحدة أن ترى زعيم الأغلبية الجمهورية السيناتور ميتش ماكونيل يطلب من رئيس قضاة الولايات المتحدة أن يترأس تصويتا يرفض الالتزام بالقواعد القضائية التي من شأنها دعم الدستور وحكم القانون.

من جهته وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر تصويت الجمهوريين بأنه “فعل خيانة”، مشيراً في تصريح نقلته شبكة “سي ان بي سي” الأمريكية إلى أن هذا التحرك “يمثل مأساة كبيرة تعتبر واحدة من أكبر المآسي التي شهدها مجلس الشيوخ حتى الآن”.

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