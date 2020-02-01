زاسبيكين: روسيا متمسكة بحل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية

جدد سفير روسيا الاتحادية في لبنان إلكسندر زاسبيكين تمسك بلاده بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حل القضية الفلسطينية مشدداً على عدم إمكانية تغيير هذه القرارات نتيجة ما تسمى “صفقة القرن”.

وقال زاسبيكين في حديث إذاعي اليوم: لا يمكن بناء السلام في المنطقة دون هذه الأسس التي أكدها مجلس الأمن والمجتمع الدولي وصفقة القرن لن تؤدي إلى السلام ولا إلى التسوية.

وشدد زاسبيكين على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني، مبيناً أن سياسة أمريكا تجاه المنطقة غير بناءة.

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