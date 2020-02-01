حاتمي: الشعب الإيراني لن يستسلم لأطماع قوى الهيمنة

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن الشعب الإيراني لن يستسلم لأطماع قوى الهيمنة والاستكبار.

وقال حاتمي في تصريح اليوم: إن الضغوط الأميركية القصوى ضد إيران باتت سياسة فاشلة ولاجدوى منه، ولن يرضخ الشعب الإيراني المقاوم لها.

بدوره أكد كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن إيران لن تتراجع أمام الضغوط القصوى التي تفرضها الولايات المتحدة بل ستواجهها وترد عليها بمزيد من الصمود والإصرار.

وأشار شكارجي في تصريح اليوم إلى أن نظام الهيمنة يحيك كل عام العديد من المؤامرات للقضاء على الثورة الإسلامية ورغم ذلك نرى الثورة تصبح أقوى أمام العدو عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن مصير قوى الاستكبار هو الزوال.

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