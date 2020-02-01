بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الغاز المنزلي

بدأت وزارة النفط اليوم بتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الغاز المنزلي بعد أن استكملت الإجراءات الفنية اللازمة لذلك.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التعليمات التنفيذية للآلية الجديدة تقوم على إرسال رسالة نصية إلى كل مواطن حاصل على البطاقة الذكية تتضمن موعداً لاستلام الأسطوانة من المعتمد المحدد بحيث يكون الأقرب إلى عنوان سكنه وستعطى مهلة زمنية مدتها ثلاثة أيام من أجل الاستلام مشيرة إلى إمكانية تغيير معتمد الغاز عبر قناة “تلغرام” أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع البطاقة الذكية أو عبر خدمة ussd على الرقم #9884* أو عبر تطبيق الجوال “way-in” .

وبينت الوزارة أنه يمكن معرفة توزع المعتمدين عبر الخريطة التفاعلية على الموقع الخاص بالبطاقة أو عبر قناة “تلغرام” أو عبر الملف الإلكتروني المتضمن أسماء كل المعتمدين حسب المناطق السكنية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وصلت رسالة للمواطن باستلام أسطوانته ورفض المعتمد المحدد تسليمها يمكن لصاحب البطاقة التبليغ إلكترونياً عن المعتمد لتقوم شركة “محروقات” بتدقيق الحالة وحظر المعتمد وإيقاف التعامل معه بحال إثبات المخالفة.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال انقضاء المهلة الممنوحة لاستلام الإسطوانة وهي 72 ساعة من وصول الرسالة دون استلام المواطن إسطوانته يمكنه الانتظار حتى ورود رسالة أخرى أو إعادة طلب الإسطوانة إلكترونياً حتى يحصل عليها بشكل فوري.

وحول تفعيل خدمة الرسائل لضمان وصول الرسالة أوضحت الوزارة أنه ليس مطلوباً من أي مواطن تفعيل الرسائل أو القيام بأي إجراء حيث ستصله رسالة إلى هاتفه المحمول المثبت في شركة تكامل أثناء إصدار البطاقة الالكترونية تتضمن موعد استلام الإسطوانة مع اسم الموزع ورقم هاتفه المحمول وفي حال تغيير رقم الهاتف يمكن التواصل عبر إحدى الطرق المذكورة لتثبيت الرقم الجديد.

وأكدت الوزارة أن هدف الآلية الجديدة تبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين وإلغاء مظاهر الازدحام والحصول على أسطوانة الغاز بشكل ميسر.

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