20 ألف طن حمضيات سورية إلى العراق

تجاوزت كمية الحمضيات المصدرة إلى العراق خلال شهري كانون الأول والثاني الماضيين الـ 20 ألف طن عبر معبر البوكمال الحدودي.

وفي تصريح لـ سانا أوضح أمين جمارك معبر البوكمال عاصم إسكندر أن 758 سيارة شحن محملة بالحمضيات السورية عبرت المعبر متجهة إلى العراق منذ 4-12-2019 ولغاية 30-1-2020 مشيراً إلى أن حمولة كل سيارة نحو 27 طناً لتصل كمية الحمضيات المصدرة خلال هذه الفترة إلى نحو 5ر20 ألف طن.

وقال إسكندر إن السيارات الشاحنة “تسير بشكل سلس ودون أي عقبات أو معوقات تذكر” من الأراضي السورية باتجاه العراق عبر المعبر مشيراً إلى أن الصادرات من المنتجات السورية وفي مقدمتها مادة الحمضيات “في حالة جيدة”.

وفي تصريح مماثل اعتبر مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات الدكتور إبراهيم ميده أن تصدير هذه الكمية عبر معبر واحد “مؤشر إيجابي” في ظل الإجراءات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية لافتاً إلى دور قرار وزارة النقل الذي صدر مؤخراً والمتعلق بإعفاء الشاحنات العراقية من الرسوم المفروضة عليها عند دخولها الأراضي السورية من منفذ البوكمال في تسهيل وتسريع عمليات التصدير لمختلف المنتجات منها الحمضيات والمواد الزراعية وغيرها ما شجع الشاحنات العراقية على القدوم إلى سورية وزيادة الحركة والتنقل بين البلدين.

وأكد ميده أن التصدير للعراق مستمر والأمور تسير بشكل جيد مبيناً أن تصدير الحمضيات لهذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة.

طباعة