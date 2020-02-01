فوز الطليعة على الجيش في إياب دوري الشباب

فاز الطليعة على الجيش بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على أرض الملعب الصناعي ضمن الجولة الأولى لإياب دوري كرة القدم لفئة الشباب.

وسجل أهداف الطليعة كل من عامر العبد الله وعبد الكريم زيدان وأحمد حديد ومجد خلوف ومحمد نور خميس ليرفع الفريق رصيده إلى 23 نقطة ويحتل المركز الرابع.

بالمقابل تعرض فريق النواعير لخسارة مفاجئة أمام الشرطة خلال لقائهما بدمشق بهدفين دون مقابل ومع ذلك بقي في الصدارة برصيد 27 نقطة.

وفاز الكرامة على المحافظة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب منشأة البعث بحمص ليرفع الكرامة رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة.

كما فاز في الجولة ذاتها تشرين على حطين بهدفين لهدف والحرية على جبلة والاتحاد على المجد بالنتيجة ذاتها والوحدة على الوثبة.

وبهذه النتائج بقي النواعير متصدراً رغم خسارته برصيد 26 نقطة فيما تساوت فرق تشرين وحطين والاتحاد بـ 24 نقطة ورفع الطليعة رصيده إلى 22 نقطة والحرية إلى 21 نقطة والشرطة والكرامة إلى 19 نقطة بينما تجمد رصيد الوثبة عند1 7 نقطة والوحدة رفع رصيده إلى 16 نقطة وتجمدت نقاط الجيش عند 12 نقطة والمحافظة بـ 10 نقاط وجبلة بـ 6 نقاط والمجد أخيراً بـ 5 نقاط.

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