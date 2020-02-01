الجيش يحرر لوف وقمحانة .. ويلاحق فلول الإرهابيين باتجاه سراقب

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها في عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الشرقي وحررت اليوم قريتي لوف وقمحانة على محور خان السبل شرق مدينة سراقب مكبدة إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل “سانا” من منطقة العمليات أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها العسكرية ضد المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الشرقي ونفذت رمايات تمهيدية مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ على مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية شمال شرق خان السبل على محور بلدة سراقب وخاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين المتحصنين في قريتي لوف وقمحانة انتهت بتحرير القريتين والقضاء على عدد من الإرهابيين فيهما.

وحررت وحدات الجيش العاملة بريف إدلب أمس بلدة حيش وقرى العامرية وكفرمزدة وطبيش والبلاعة وجبالا وتل أرمناي وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين ودمرت أسلحتهم.

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