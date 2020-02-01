تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر على مناطق متفرقة وخاصة المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة وتكون الرياح غربية معتدلة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا بالساعة خاصة في المناطق الجنوبية ويكون البحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها يوم غد ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجنوبية والوسطى خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ..

السبت الأحد الاثنين دمشق 13-6 12-7 14-8 القنيطرة 8-4 9-6 11-6 درعا 12-6 13-7 15-7 السويداء 9-2 10-4 12-4 حمص 10-8 11-9 11-9 حماة 15-7 16-8 16-8 الحسكة 10-4 10-5 10-6 اللاذقية 16-10 16-10 17-10 طرطوس 16-14 16-14 17-14 حلب 12-6 11-7 11-6 ادلب 12-7 11-8 11-7 دير الزور 11-6 12-7 13-9 الرقة 9-5 10-6 11-8

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