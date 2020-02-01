تسجيل 11791 إصابةً مؤكدةً بفيروس كورونا الجديد و259 حالة وفاة بالصين

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم تأكيد إصابة 11791 حالةً بفيروس كورونا الجديد في 31 منطقة حتى الليلة الماضية فيما توفي 259 شخصاً جراء الفيروس.

وجاء في التقرير اليومي الصادر عن اللجنة الوطنية للصحة وفق ما نقلت وكالة شينخوا أنّ هناك 1795 مريضاً في حالة حرجة و17988 شخصاً يشتبه بإصابتهم بالفيروس بنهاية يوم أمس وخرج 243 شخصاً من المستشفى بعد شفائهم.

ووفقاً للجنة فقد تم وضع إجمالي 136987 شخصاً ممن كانوا على اتصال وثيق مع المرضى تحت المراقبة الطبية مضيفة إنّ بينهم 6509 خرجوا من دائرة المراقبة الطبية أمس فيما لا يزال هناك 118478 تحت المراقبة الطبية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحة فى الصين أعلنت في بيان الليلة الماضية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 213 حالة وفاة بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 9692 حالة.

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