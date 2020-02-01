غورباتشوف: الاتحاد السوفييتي وقوات التحالف حققوا النصر ويجب حماية هذه الحقيقة من الأكاذيب

صرح ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفييتي، بأنه لم يتم التشكيك أبداً في مسؤولية النظام النازي عن اندلاع الحرب العالمية الثانية حتى أثناء الحرب الباردة، والاتحاد السوفييتي بالتعاون مع قوات التحالف قدموا مساهمة حاسمة في الانتصار على النازية، وهذه الحقائق لا يمكن الطعن فيها وتجب حمايتها.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارة لبولندا، «أن الاتحاد السوفييتي واحداً من الجناة في بدء الحرب العالمية الثانية».

وتعليقاً على هذه التصريحات، أكد الزعيم السوفييتي السابق أن السياسيين والمؤرخين، الذين يقولون مثل هذه الأشياء يهينون ذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل هزيمة نظام هتلر، مضيفاً: حتى أثناء الحرب الباردة، لم يشك أحد في أن نظام هتلر كان مسؤولاً عن اندلاع الحرب العالمية الثانية، وساهم الاتحاد السوفييتي، إلى جانب قوات التحالف في الانتصار على هذا النظام البغيض بشكل حاسم، هذه حقائق تاريخية لا يمكن التنازع عليها، ويجب الدفاع عن الحقيقة، وحمايتها من جميع الصيغ الخاطئة.

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