عون وخوري يبحثان عمل المجلس الأعلى السوري ـ اللبناني

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى السوري- اللبناني الدكتور نصري خوري عمل الأمانة العامة للمجلس.

وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث الإجراءات المعتمدة لتسهيل انسياب الإنتاج اللبناني عبر الحدود السورية- اللبنانية.

إلى ذلك أكد وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى أن الأولوية ستكون بعد نيل الحكومة اللبنانية الثقة في مجلس النواب لبناء أفضل العلاقات مع سورية وتسهيل انسياب البضائع عبر أراضيها إلى مختلف الأسواق العربية.

جاء ذلك خلال لقاء مرتضى مع تجمع مزارعي الجنوب اللبناني.

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