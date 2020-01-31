اتفاق مبدئي بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن التوصل لاتفاق مبدئي مع السودان وأثيوبيا حول سد النهضة بعد سلسلة من المفاوضات.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أنه تم الاتفاق على جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل إضافة إلى آلية التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء أو أثناء التشغيل.

وأوضح البيان أن وزراء خارجية كل من مصر والسودان وأثيوبيا اتفقوا على أهمية الإنتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات وفض المنازعات.

ولفتت الخارجية المصرية إلى أن جولات المفاوضات بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا تمت بمشاركة واشنطن والبنك الدولي.

وبيّنت الخارجية أن اللجان الفنية والقانونية كلفت بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، مشيرةً إلى أن وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث سيجتمعون مجدداً في واشنطن يومي 12 و13 شباط من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيداً لتوقيعه بنهاية شباط.

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