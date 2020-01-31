ماتيوس فرنانديز موهبة بالميراس رسمياً في برشلونة

أعلن نادي برشلونة مساء اليوم في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني تعاقده مع ماتيوس فرنانديز لاعب بالميراس البرازيلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وحسب البيان فإنّ ماتيوس سينضم لصفوف فريقه الجديد بداية تموز عام 2020.

وأضاف البيان أنّ تكلفة الانتقال 7 ملايين يورو إضافةً إلى 3 ملايين يورو كمتغيرات، وسيوقع اللاعب على عقد مدته 5 مواسم، مع شرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو.

ويلعب ماتيوس صاحب الـ21 عاماً في مركز الوسط ويتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ويجيد استعادة الكرة استخدام قدمه اليمنى.

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