ريال وبرشلونة في مواجهات منتظرة بكأس الملك

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، التي أجريت اليوم الجمعة، عن مواجهتين مرتقبتين لريال مدريد وبرشلونة.

حيث يلتقي ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو نظيره ريال سوسيداد، فيما يستضيف أتلتيك بيلباو على ملعبه سان ماميس برشلونة، وفي المباريات الأخرى يلعب غرناطة أمام فالنسيا، فيما يحل فياريال ضيفًا على ميرانديس القادم من دوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن تقام المباريات في الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بينما تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، يوم الجمعة المقبل.

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