طرطوس - رفاه نيوف:

تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون في جميع أنحاء محافظة طرطوس عن واقع التقنين في المحافظة الذي يعدّونه ظالماً بسبب حالات القطع التي تحدث أثناء ساعات التغذية المعتمدة ولأكثر من مرة.

وللوقوف على أسباب الانقطاعات وواقع الشبكات في المحافظة التقت «تشرين» مدير التخطيط في الشركة العامة لكهرباء طرطوس- المهندس أمجد سلمان وبيّن أنه يتم التقيد بمواعيد التقنين بشكل كامل، أما عن حالات القطع ضمن مواعيد التقنين لأكثر من مرة فهذا يعود إلى حدوث زيادة في الأحمال على الشبكة تفرض تطبيق زيادة قسرية بالتقنين، وقد تحدث حالات فصل ضمن فترة التغذية بسبب حدوث أعطال على الشبكات. وأضاف سلمان: إن واقع الشبكات في المحافظة جيد على الرغم من الأحمال الكبيرة التي فرضها فصل الشتاء بسبب اعتماد معظم المشتركين على الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة، وتم حالياً -بسبب ظروف البرد القاسية- تأمين التغذية الكهربائية ليلاً للمشاريع الزراعية المحمية تفادياً لوقوع المزارع بخسارة كبيرة في محصوله والتي قد تحدث بسبب انخفاض درجات الحرارة وحدوث الصقيع. وللحفاظ على الشبكة بشكل جيد تعمل الشركة على تحسين واقع الشبكات الكهربائية من خلال إضافة مراكز تحويل جديدة وتنفيذ شبكات جديدة واستبدال المحولات باستطاعة أكبر، والعمل على استبدال الشبكات القائمة بشبكات جديدة وبمقاطع أكبر، حيث تم خلال العام الماضي تجهيز 21 مركز تحويل أرضياً و61 مركز تحويل هوائياً، وإضافة 40 كم شبكات توتر منخفض هوائية جديدة و80 مركز تحويل باستطاعة أكبر، إضافة إلى العمل على متابعة معالجة توازن «الفازات» و«تأريض» الشبكات بشكل جيد. وأشار سلمان إلى أن الشبكات الكهربائية تتعرض لسرقة الأمراس النحاسية المكوّنة لها من قبل ضعاف النفوس، الأمر الذي شكّل أعباء إضافية لشركة كهرباء طرطوس لجهة تأمين المواد اللازمة لإعادة التغذية، وإلى بذل جهود إضافية لترميم الشبكات المسروقة، حيث بلغ عدد السرقات خلال العام الفائت 125 سرقة موزعة على كل مناطق المحافظة وبطول إجمالي 85 كم، وبلغت كمية النحاس المسروقة 25 طناً، وتعمل مديرية مراقبة الشبكات في الشركة على الكشف ومراقبة المستهلكين للطاقة من خلال القيام بجولات ميدانية يومية وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين الذين يقومون باستجرار الطاقة بشكل غير مشروع، وقد بلغ عدد الضبوط المنظمة للاستجرار غير المشروع خلال العام الماضي 1418 ضبطاً ضمن مدينة طرطوس والمناطق التابعة لها.

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