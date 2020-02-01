زراعة القمح في درعا تتجاوز 90%… وتوجه نحو المحاصيل العلفية بعد دعمها

عمار الصبح:

تتواصل في محافظة درعا عمليات زراعة المحاصيل الشتوية وأبرزها محصول القمح بشقيه المروي والبعلي مستفيدة من كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة هذا الموسم حتى الآن والتي أسهمت في تحسن واقع الزراعات الشتوية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، يأتي ذلك في وقت استكمل فيه الفلاحون زراعة محصول الشعير إذ زادت نسبة زراعته على 92%.

وأوضح معاون مدير الزراعة في درعا- المهندس بسام الحشيش أن الأمطار الهاطلة تبشر بموسم زراعي جيد وتسهم في تنفيذ الخطة الزراعية لتتابعها ولتوزعها بشكل متوازن على كل المناطق وهو ما يعزز من التوجه نحو زراعة كل الأراضي الزراعية المتاحة وخصوصاً بالمحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل العلفية، لافتاً إلى أن المساحة المزروعة بالقمح المروي وصلت حتى يوم الخميس الماضي إلى 7948 هكتاراً من أصل المساحة المخططة البالغة 8830 هكتاراً بنسبة تنفيذ 90% وبالقمح البعل 60128 هكتاراً من أصل 76112 هكتاراً بنسبة تنفيذ 80% وما زالت زراعته متواصلة، وبالشعير 25500 هكتار من أصل 27782 هكتاراً مخططة بنسبة تنفيذ 92%.

ولفت الحشيش إلى بدء الفلاحين بزراعة المحاصيل البقولية والعلفية التي تستمر زراعتها من شهر شباط وحتى نهاية آذار، إذ بلغت المساحة المزروعة بمحصول العدس 220 هكتاراً من أصل المساحة المخصصة والبالغة 1813 هكتاراً بنسبة تنفيذ 12%، وبمحصول الحمّص 1550 هكتاراً من أصل المساحة المخصصة في الخطة والبالغة 21477 هكتاراً بنسبة تنفيذ 8%، مشيراً إلى تزايد المساحات المخصصة للحمّص في المحافظة بسبب الإقبال على زراعته مقارنة بالمحاصيل البقولية الأخرى وإنتاجيته العالية وارتفاع جدوى زراعته.

ولجهة المحاصيل العلفية توقع معاون مدير الزراعة ارتفاع حصة المساحات المخصصة لزراعتها بعد تطبيق الآلية الحكومية المتبعة لحصول المزارعين على دعم المحاصيل العلفية خلال الموسم الحالي والقاضية بتحديد دعم مقداره 4000 ليرة لكل دونم واحد من محاصيل الكرسنة والبيقية والجلبانة ومبلغ 2000 ليرة للدونم الواحد من الفصة أو الذرة الصفراء الرئيسة والتكثيفية، مبيناً أن الخطة الزراعية للموسم الحالي تقضي بزراعة 2311 هكتاراً بالكرسنة و2129هكتاراً بالجلبانة و1275 هكتاراً بيقية و238 هكتاراً بالذرة البيضاء العلفية في الأراضي البعلية، أما في الأراضي المروية فقد كانت الخطة تشير إلى زراعة 10 هكتارات برسيم ومثلها بيقية رعوية و120 هكتاراً ذرة صفراء علفية وذلك من أجل توفير العلائق العلفية الخضراء للثروة الحيوانية وتوفير المصاريف على المربين خلال شراء الأعلاف الجاهزة.

وأظهرت نشرة الأمطار الصادرة عن شعبة الاستمطار في مديرية زراعة درعا تجاوز كميات الهاطل المطري في عدد من مناطق المحافظة للمعدل السنوي، ففي مدينة الصنمين بلغ مجموع أمطار الموسم حتى يوم الخميس الماضي 339 مم متجاوزة المعدل السنوي البالغ 256 مم وكذلك في منطقة الشجرة إذ بلغ مجموع أمطار هذا الموسم حتى الآن 466 مم في حين المعدل السنوي 447 مم، ويقترب معدل الأمطار الهاطلة في بقية المناطق من المعدل السنوي لها وهو ما يسهم في تحسن الزراعات كما يوفر من نفقات الإنتاج وخصوصاً الزراعات المروية.

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