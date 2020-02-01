منح 50 مليون ليرة للأسر الفقيرة.. وتوزيع 4300 منحة للزراعات الأسرية

القنيطرة ـ ممدوح عوض:

بيّن رئيس فرع الهلال الأحمر في القنيطرة الدكتور جمعة حسن أن فرع الهلال هو المؤسسة الوطنية على أرض المحافظة والتي توزع المواد الإغاثية والغذائية منذ بداية الأزمة ولم يتوقف عمل فرع الهلال عن تقديم المساعدات رغم كل الظروف الصعبة التي مرت فيها المحافظة وتصل خدماته إلى جميع العائلات وخاصة الأسر الأشد فقراً, وذكر حسن أن من ضمن نشاطات فرع الهلال تقديم المنح الزراعية والمبادرات الاقتصادية للمشاريع الصغيرة لدعم الأسر وفاقدي المعيل والأسر الفقيرة, ولفت إلى أهمية مشروع سبل العيش في مخيم الوافدين لأبناء القنيطرة القاطنين في ريف دمشق لدعم الأسر الفقيرة التي فقدت معيلها وغير القادرة على إعالة نفسها والتي فقدت مصدر رزقها وذلك بتقديم 100 منحة مالية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإقامة مشروع برأسمال وقدره 500 ألف ليرة لكل عائلة فقيرة, حيث تقوم الأسرة المستفيدة من المشروع باختيار وشراء المواد من السوق اللازمة لمشروعها الخاص وبدورها تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدفع قيمة وشراء أدوات الإنتاج والمواد المختارة من قبل المستفيد. وأضاف حسن: إن فرع الهلال الأحمر بالتعاون مع مديرية الزراعة والجمعيات الفلاحية في القنيطرة قام بتوزيع 1000 منحة بذار خضار مجانية للحدائق المنزلية ( بندورة ـ خيار ـ باذنجان ـ كوسا ـ خس ـ فول ـ بازلاء ـ سبانخ ) إضافة إلى شبكة ري بالتنقيط لري الخضار بمساحة 400 م2 وتستهدف المنحة الأسر الفقيرة وأسر الشهداء على أن يكون لدى الأسرة قطعة أرض معدة للزراعة وتوفر مصدراً مائياً مناسباً, والمنحة الثانية بمقدار 800 منحة بذار قمح وشعير بالإضافة إلى الأسمدة مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر, والمنحة الثالثة لحوالي 1000 مستفيد من بذار الخضار مع أدوات زراعية, والمنحة الرابعة مشروع 1000 منحة حدائق منزلية مع شبكة تنقيط, والمنحة الخامسة مشروع دعم مزارعي الأشجار ( شتول ـ أدوات زراعية ـ سماد ) لحوالي 200 مستفيد بالإضافة إلى 45 غرسة ( زيتون ـ كرز ـ تفاح ـ سماد 150 كغ ) لكل مستفيد مع معدات زراعية, وأشار رئيس فرع الهلال إلى أنه من المشاريع المهمة في دعم الأسر الفقيرة وفاقدي المعيل توزيع 100 منحة من الدجاج البياض مع فيتامين على العائلات في قريتي طرنجة ورويحينة لتحسين سبل العيش والأمن الغذائي للأسر الأشد فقراً وأسر الشهداء في المناطق الريفية بمعدل 50 عائلة في كل قرية وتضمنت المنحة 20 طيراً و200 كغ علف لطيور كل عائلة و100 مشرب و100 معلف لطيور كل قرية و6 حاضنات تفقيس بمعدل 3 حاضنات لكل 15 أسرة تعمل بمبدأ التشاركية بين المستفيدين, وتأتي تلك المنح ضمن المشروع الوطني لمشاريع الزراعات الأسرية لدعم الأسر الفقيرة وغير القادرة على إعالة نفسها.

طباعة