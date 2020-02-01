ثلاثة صرافات جديدة في «عقاري طرطوس» في الخدمة

أيهم ابراهيم:

بعد معاناة طويلة للمواطنين القاطنين في مدينة طرطوس «الموطنة» رواتبهم في المصرف العقاري ورحلة البحث المضنية التي كانوا يتكبدونها شهرياً بغية قبض رواتبهم بسبب خروج معظم صرافات المصرف من الخدمة لقدمها من جهة، والحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي حالت دون تأمين قطع الغيار والإصلاح من جهة ثانية، ناهيك بانتظارهم الطويل لوعود تركيب الصرافات الجديدة.. جاءت البشرى وأتى الفرج أخيراً بتركيب 3 صرافات جديدة وحديثة داخل مبنى المصرف العقاري في طرطوس، وحسب المعلومات التي حصلت عليها «تشرين» من مصدر في المصرف فقد تم تركيب 3 صرافات جديدة داخل مبنى المصرف بشكل مبدئي وباشرت بالعمل حيث حرصت إدارة المصرف على وضع الصرافات الجديدة داخل المبنى لتأمين الظروف الملائمة والمريحة للمواطنين الراغبين بقبض رواتبهم وحمايتهم من الظروف الجوية شتاء وصيفاً وخصوصاً كبار السن والمتقاعدين.

وتابع المصدر: سيتم خلال الفترة القادمة تركيب 5 صرافات جديدة لتحل مكان الصرافات القديمة التي خرجت من الخدمة والموزعة على مناطق مختلفة في المدينة ليصبح العدد الكلي للصرافات الجديدة في مدينة طرطوس 8 صرافات, الأمر الذي سيسهم في تأمين قبض المواطنين رواتبهم الشهرية بكلٍّ يسر وسهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصرافات الجديدة التي تم استيرادها من الصين ذات مواصفات عالية وأعطالها قليلة إضافة إلى سعتها الكبيرة وهي أكثر تطوراً من الصرافات التي كانت موجودة سابقاً.

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