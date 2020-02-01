مشروعات جديدة لمؤسسة مياه طرطوس بقيمة 926,5 مليون ليرة في الخدمة قريباً

طرطوس ـ عائدة ديوب:

بيّن المهندس نزار جبور- مدير عام مؤسسة المياه في طرطوس أنه وضمن إطار سعي المؤسسة الدائم إلى تحسين الواقع المائي على كامل رقعة المحافظة، إضافة للمشاريع التي تمّ استثمارها خلال فترة الحرب على سورية والتي تجاوز عددها/54/مشروعاً ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية بتحسين واقع الخدمة ودعم معدل نصيب الفرد في كافة المناطق ولاسيما المشروعين الاستراتيجيين المهمين -خط الجر الثاني إلى القدموس وخط جر مرقية- تقوم المؤسسة باستثمار عدة مشروعات جديدة مهمة خلال النصف الأول من العام الحالي بالرغم من الظروف الحالية وما يرافقها من زيادة كبيرة في الأسعار وندرة بالمواد وجميع هذه المشروعات نفذت بالاعتماد على الإمكانات الذاتية (المواد المعاد تدويرها وجهود العاملين والفنيين) وأهم هذه المشروعات: العمل على استثمار البئر المحفورة في قلع اليازدية -منطقة طرطوس-بغزارة 72 م3/ساعة،كما ستتم متابعة تنفيذ الأعمال المدنية المتضمنة خزاناً عالياً 200 م3 مع خطوط إسالة وغرفة في أسفل الخزان لدعم قرى- قلع اليازدية –البرداني–بيت ابن سينا –بيت شحود بقيمة/ 60 /مليون ليرة وبنسبة تنفيذ للخطة وصلت إلى 85%

وأضاف جبور: تمّ تحويل قيمة الربط الكهربائي للمشروع إلى شركة كهرباء طرطوس بقيمة /14,7/مليون ليرة وهو قيد الإعلان من قبلها وسيتم تأمين التجهيزات من المواد المتوفرة في المؤسسة حيث ستصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى/100/مليون ليرة تتضمن خزاناً عالياً وخطوط إسالة وربط وتجهيزات. وتقوم المؤسسة باستثمار بئر محفورة بحفارة المؤسسة وبقمصان إكساء تمّ تصنيعها في الورشة الفنية وتمّ الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدني لـ/خزان عال 100 م3 مع خطوط إسالة وغرفة أسفل الخزان لدعم قرى /بيلة-الجمّة-بيت الجردي بقيمة/ 55/ مليون ليرة وتمّ ربط المشروع بالشبكة الكهربائية بتكلفة /6,4 /ملايين ليرة وسيتم تأمين التجهيزات من المواد المتوفرة في المؤسسة وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 100 مليون ليرة تتضمن (خزاناً عالياً وخطوط إسالة وربط وتجهيزات ومشروع تنفيذ محطة ضخ مع خطوط إسالة في عين الجاجة جبل حمد-منطقة الدريكيش).

وأكد المدير العام أن المؤسسة تقوم بمتابعة تنفيذ الأعمال المدنية-محطة ضخ وخزان عال 100 م3 عدد 2 مع خط ضخ وإسالة لدعم قرى عين الجاجة –جبل حمد-زغرين- ووصلت القيمة المالية للعقد إلى/120/مليون ليرة بنسبة تنفيذ 85%.

وتمّ إعداد الدراسة اللازمة لربط المشروع المذكور بالشبكة من قبل شركة كهرباء طرطوس وسيتم تأمين التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لاستثمار المشروع من المواد المعادة بعد إجراء الصيانة عليها وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى/250/ مليون ليرة تتضمن محطة ضخ وخزاناً عالياً 100 م3 عدد 2 مع خط ضخ وإسالة وربط وتجهيزات. كما تقوم المؤسسة باستثمار بئر محورتي المحفور بحفارة المؤسسة وبقمصان إكساء تمّ تصنيعها في الورشة الفنية بعمق 410 م وبغزارة 80 م3/يوم لفصل تغذية قرية /محورتي/ عن مشروع المزارع ودعم قرية حريصون بغية التقليل من النفقات والإسراع في وضع المشروع في الخدمة, وتمّ إعداد الدراسة لتنفيذ غرفة اللوحات الكهربائية والتعقيم قرب البئر إضافة لتنفيذ خط ضخ من البئر إلى الخزان بطول 80 م قطر 4 إنش وخط إسالة مرافق بقطر 6 إنش مع إعداد الدّراسة لربط المشروع بالشبكة الكهربائية من قبل شركة كهرباء طرطوس، كما سيتم تأمين التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لاستثمار المشروع من المواد المعادة بعد إجراء الصيانة عليها وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى /100/ مليون ليرة تتضمن بئراً مع خط ضخ وتجهيزات وربط.

كما بيّن جبور أن المؤسسة تقوم باستثمار بئر محفورة في قرية سميكة -صافيتا-بتكلفة مالية وصلت إلى/23/مليون ليرة لدعم القرى المستفيدة من مشروع بشبطة وهي /سميكة- حكر الشيخ محمود- بيت الجردي- المسحب /بعمق 380 م وبغزارة 65 م3، إضافة لإعداد الدّراسة لربط المشروع بالشبكة الكهربائية من قبل شركة كهرباء طرطوس بقيمة/ 22,4/ مليون ليرة ،كما سيتم تأمين التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لاستثمار المشروع من المواد المعادة بعد إجراء الصيانة عليها وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى/75 /مليون ليرة تتضمن حفر البئر والتجهيزات والربط الكهربائي.

طباعة