التجارة الداخلية تحدد أسعار المواد الأساسية المعتمد توزيعها بموجب “الذكية” غداً

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار المواد الأساسية التي سيتم البدء بتوزيعها بموجب البطاقة الالكترونية الذكية يوم غد السبت من خلال كل صالات المؤسسة السورية للتجارة وبعض مراكز البيع الخاصة وعبر السيارات الجوالة.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه تم تحديد سعر كيلو مادة السكر بـ 350 ليرة سورية وكيلو الرز بـ 400 ليرة و200 غرام من مادة الشاي بـ 900 ليرة سورية كيلو الشاي بـ 4500 ليرة.

ويأتي توزيع هذه المواد بموجب البطاقة الالكترونية الذكية في إطار الجهود الحكومية لاستمرار توفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار والحد من تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وتنفيذاً لما تقرر في جلسة مجلس الوزراء في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وبينت الوزارة أنه سيتم التوزيع لجميع حاملي البطاقة الالكترونية الذكية مشيرةً إلى أن الكمية المخصصة تمنح شهرياً ولا تدور للشهر التالي ويمكن الحصول عليها بشكل مجزأ ولا يتغير رصيد البطاقة خلال الشهر الواحد من حيث عدد الأفراد والمخصصات وأصغر وحدة للتوزيع للمادة الواحدة هي حصة الفرد ولا تجوز تجزئتها حسب الأوزان المغلفة لافتةً إلى أنه يمكن للمواطن أخذ حصته من المواد على مدار الشهر ويمكن تجزئتها حسب المواد والحصول عليها من صالات مختلفة ويمكن استقبال البطاقات الممنوحة في مختلف المحافظات من أي منفذ بيع.

وكانت الوزارة أوضحت بأن التوزيع سيكون شهريا ويتضمن مادة السكر بمعدل 1 كغ للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كغ ومادة الرز1 كغ للشخص بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كغ والشاي 200 غ للفرد على ألا تتجاوز الكمية للأسرة 1 كغ.

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