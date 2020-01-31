الجيش يوسع عملياته بريف إدلب الجنوبي ويحرر حيش وعدداً من القرى

وسعت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها غربي الطريق الدولي حلب-حماة وحررت بلدة حيش وعدداً من القرى في المنطقة الممتدة بين خان شيخون ومعرة النعمان بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش العاملة بريف إدلب وفي إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث ما تبقى من فلول الإرهاب خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية غربي الطريق الدولي حلب-حماة جنوب معرة النعمان انتهت بتحرير بلدة حيش وقرى العامرية وكفرمزدة وطبيش والبلاعة وجبالا وتل ارمناي والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وفرار الباقين.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش واصلت عملياتها بملاحقة فلول الإرهابيين الفارين من خطوط الاشتباك وسط حالة من الانهيار والفوضى في صفوفهم نتيجة الانتصارات المتتالية للجيش.

وحررت وحدات من الجيش أمس تل السواتر وقرية الهرتمية على محور أبو الضهور وقريتي معردبسة وخان السبل على جانبي الطريق الدولي حلب-حماة بعد القضاء على آخر بؤر الإرهاب فيها.

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