الجو غائم جزئياً مع فرصة لهطل أمطار

تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية فوق المناطق الشرقية والجزيرة وتكون الرياح غربية معتدلة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 70 كم/ساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 11-4

المنطقة الجنوبية 12-5

المرتفعات الجبلية 6-صفر

المنطقة الوسطى 12-4

المنطقة الساحلية 17-9

المنطقة الشمالية 11-2

منطقة الجزيرة 10-1

المنطقة الشرقية 14-3

منطقة البادية 14-3

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