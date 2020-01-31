فوز العربي على عرمان في دوري السلة للناشئات

فاز فريق العربي على عرمان بنتيجة 59 مقابل 43 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية ضمن منافسات إياب دوري كرة السلة لفئة الناشئات لمجموعة السويداء.

وتفوق فريق العربي بالأرباع.. الأول 11-10 نقاط والثالث 18-5 نقاط والرابع 17-14 نقطة بينما تقدم عرمان بالربع الثاني 14-13 نقطة علماً أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لمصلحة العربي بفارق ست وثلاثين نقطة بواقع 56-20.

وتتنافس في مجموعة السويداء لدوري كرة السلة لفئة الناشئات فرق العربي والكفر ولاهثة وعرمان بحيث تلعب فيما بينها من مرحلتين ذهاباً وإياباً.

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