بوتين وميركل يبحثان هاتفياً الوضع في سورية وليبيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي اليوم قضايا الحل السياسي للأزمة في ليبيا والوضع في سورية وأوكرانيا.

وأفاد مكتب الخدمة الصحفية في الكرملين في بيان بأن بوتين أشار خلال الاتصال إلى أهمية تنسيق القرارات التي تم اتخاذها مع الأطراف الليبية خلال مؤتمر برلين من أجل الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي، موضحاً أن الجانبين أكدا على تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان إطلاق حوار سياسي ليبي ووقف إطلاق النار.

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