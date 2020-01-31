استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة
استشهد فتى فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة المحاصر.
وذكرت وكالة “وفا” أن الفتى علاء هاني العباسي البالغ من العمر 15 عاماً استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق خان يونس جنوب القطاع قبل عدة أشهر.
وباستشهاد العباسي يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 315 إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.