الكرملين يرفض مزاعم أردوغان: روسيا تنفذ كل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي

جددت روسيا اليوم التأكيد على التزامها بجميع تعهداتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بمنطقة خفض التصعيد في إدلب رافضة مزاعم رئيس النظام التركي بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح للصحفيين نقله موقع “روسيا اليوم”: إن روسيا تمتثل امتثالاً تاماً بالتزاماتها بموجب اتفاقات سوتشي فيما يتعلق بمنطقة إدلب، لافتاً إلى أن الوضع هناك لا يزال “سيئاً” مع وجود عدد كبير من الإرهابيين الذين يرتكبون بشكل متواصل أعمالاً عدوانية وهجمات إرهابية ضد الجيش العربي السوري وكذلك ضد قاعدة حميميم في ريف اللاذقية وهذا يتسبب بإثارة قلقنا العميق.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس التزام روسيا بتعهداتها فيما يتعلق بتسوية الأزمة في سورية بصيغة أستانا واتفاقات سوتشي.

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