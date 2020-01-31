مظاهرة شعبية حاشدة في الأردن تنديداً بـ “صفقة القرن”
شهدت العاصمة الأردنية عمان اليوم مظاهرة شعبية حاشدة تنديداً ورفضاً لمؤامرة “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد المشاركون في المظاهرة كما نقلت وكالة أنباء “عمون” الأردنية أن هذه المؤامرة تشكل دليلاً على الانحياز الأمريكي لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة الفعاليات الشعبية والشبابية الأردنية المنضوية ضمن التحالف الوطني لمجابهة ما تسمى “صفقة القرن”.
من المقرر أن تشهد مدن أردنية أخرى منها اربد والسلط والطفيلة فعاليات شعبية مماثلة رفضا للصفقة المذكورة.