مظاهرات حاشدة في صعدة رفضاً لـ”صفقة القرن” المشؤومة
شهدت محافظة صعدة اليمنية اليوم مظاهرات حاشدة رفضاً لما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية الى تصفية الفلسطينية وللمطالبة بوقف كل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر موقع “المسيرة نت” أن المتظاهرين حملوا الأعلام الفلسطينية واليمنية ورفعوا لافتات ورددوا هتافات تندد بـ “صفقة القرن” وبسياسات واشنطن الرامية إلى الهيمنة على المنطقة.
ودعا المتظاهرون في بيان الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأميركية وإلى رفض جميع أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال، مشددين على أن الخلافات بين دول المنطقة شجعت الولايات المتحدة ومن ورائها الصهاينة على تمرير مخططاتهم والتطاول على المقدسات في المنطقة بالتآمر مع بعض الأنظمة العربية المتخاذلة.
وأكد البيان الرفض القاطع لصفقة ترامب الخبيثة واعتبر أن أي عمل يستهدف مقدساتنا عدواناً على الأمة بأسرها.
ومن المقرر أن تخرج المزيد من المظاهرات الكبرى عصر اليوم رفضاً لما تسمى “صفقة القرن” تحت شعار “لا لصفقة ترامب” في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.