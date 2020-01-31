إدارة الأمن الجنائي تضبط شركة فنية تتعامل بغير الليرة

في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، تمكنت إدارة الأمن الجنائي من ضبط شركة فنية في محلة مشروع دمر تعمل في الإنتاج والتوزيع الفني، وقامت بتحريها بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي، وعثرت فيها على مجموعة من الوثائق والمستندات التي تثبت تعاملها بغير الليرة السورية، ومبلغ مالي بقيمة / 1.800.000/ مليون وثمانمائة ألف ليرة سورية.

وفي منشورها على صفحتها على الـ”فيسبوك”، قالت وزارة الداخلية إنه بالتحقيق مع صاحب الشركة المقبوض عليه ( ف. س ) اعترف بتعامله بغير الليرة السورية ودفع أجور الممثلين والقائمين على الأعمال الفنية أثناء إنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية بالدولار الأمريكي، ودفع أجور العاملين وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، مضيفةً: وبتدقيق وضع العامل بالشركة المدعو ( م . ش ) عثر بحقه على إذاعة بحث بجرم تخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية، وبالتحقيق معه اعترف بأنه المقصود بذلك وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهما، وتم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، وماتزال التحقيقات مستمرة مع صاحب الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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