بعد تراجعه بنحو 4%.. “برنت” يقفز إلى 59.45 دولاراً للبرميل
قفزت أسعار النفط، اليوم، عقب خسائر حادة تكبدتها هذا الأسبوع، في وقت عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة في إعلانها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشي “كورونا”.
وتراجعت أسعار النفط بنحو 4% حتى الخميس، لتبلغ أدنى مستوى في 3 أشهر، قبل أن تتعافى الجمعة، في ظل قلق المستثمرين والمتعاملين من كيفية تأثير انتشار الفيروس على الطلب على النفط ومنتجاته.
وقفزت عقود “برنت” بواقع 1.16 دولار إلى 59.45 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت بنسبة 2.5% في الجلسة السابقة.
فيما صعدت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بواقع 1.06 دولار إلى 53.20 دولاراً للبرميل. وتراجع عقد الخام بنسبة 2.2% الخميس.
وعلى الرغم من التعافي الذي شهدته الأسعار، يوم الجمعة، فإن المحللين ما يزالون متحفظين، ويحذّرون من احتمال هبوط أسعار النفط إذا واصل الفيروس الانتشار.