همتي: تم تزويد إيران بالأدوية بمبلغ 2.5 مليون دولار من ودائع البنك المركزي لدى بنك سويسري
علّق محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي على نبأ تدشين قناة لتزويد إيران بالأدوية والأغذية عبر سويسرا.
وقال همتي في تصريح، مساء الخميس، ونشرته وكالة الجمهورية الإسلامية “ارنا” اليوم: إن الأدوية المعنية تم تزويد إيران بها بعد متابعة وطلب من السفارة السويسرية وبمبلغ 2.5 مليون دولار من ودائع البنك المركزي لدى بنك سويسري وعن طريق شركات سويسرية.
وأشار همتي إلى عراقيل أميركا المستمرة أمام انتقال المبالغ اللازمة للسلع الأساسية والأدوية، مضيفاً: إن كان الأميركيون يدّعون المواكبة حقيقة لتوفير الأدوية والأغذية فإنّه عليهم توفير الآلية البنكية لنقل وتوفير المبالغ اللازمة لشراء السلع الأساسية.
ورأى محافظ البنك المركزي أنّ مجرد إنجاز الآلية التقنية من دون إمكانية نقل المبالغ اللازمة بأنّه غير كاف، موضحاً أنّ توفير الآلية لنقل المصادر المالية اللازمة يعد معياراً مهماً لتقييم صحة مزاعم الأميركيين.