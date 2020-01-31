الشرطة الهندية تقتل رجلاً احتجز 20 امرأة وطفلاً
قتلت الشرطة الهندية رجلاً كان يحتجز 20 امرأة وطفلاً رهائن في منزله شمال البلاد بعد مواجهة استمرت عشر ساعات.
وقال أوانيش كومار أواستي وزير الداخلية بولاية أوتار براديش اليوم وفق ما نقلت “رويترز”: الرهائن الذين كانوا محتجزين في قرية فاروخ اباد تحت تهديد السلاح هم بخير، مضيفاً: إن الجاني كان يقضي فترة الإفراج المشروط بعد انتهاء عقوبة سجنه المؤبد في تهمة قتل، مشيراً إلى وفاة امرأة وإصابة شرطيين وأحد سكان القرية خلال عملية الإنقاذ.
واحتجز الرجل الرهائن بعد دعوته أطفالاً ونساء من القرية إلى منزله، مدعياً إقامة حفل عيد ميلاد ابنته، بينما اعتبرت الشرطة أنّ دافع الرجل غير واضح.