سرقة لوحات الفنان الإسباني سلفادور دالي في ستوكهولم
تعود عمليات سرقة المقتنيات الفنية في السويد إلى الظهورمجدداً، حيث تمكن لصوص من السطو على قاعة عرض، وسرقة تماثيل برونزية ورسومات للفنان الإسباني سلفادور دالي.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، فقد ضمت قاعة العرض المتواجدة في ستوكهولم، عشر قطع فنية للرسام سلفادور دالي، وكل قطعة تساوي مابين 21 ألفاً و52 ألف دولار، وتمت سرقتها بالكامل، حسبما صرح به مالك قاعة العرض بيدير إنستروم، مضيفاً: أعمال الفنان دالي كانت مستعارة من سويسرا.
وذكرت الشرطة أن اللصوص كسروا أبواب الدخول الزجاجية وتمكنوا من الهرب بعدد من القطع، وتم تطويق المكان حتى يتسنى لخبراء الفحص الجنائي القيام بالفحوص.