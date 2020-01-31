الرقم 500 يخلّد ميسي في تاريخ برشلونة

حطم ليونيل ميسي قائد برشلونة رقماً قياسياً جديداً بتحقيق فوزه الـ 500 مع النادي الكتالوني خلال الانتصارالعريض 5-0 على ليغانيس، أمس، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا.

ونجح ميسي في تسجيل ثنائية ليساهم في تأهل برشلونة إلى دور الثمانية للمسابقة التي خسر لقبها الموسم الماضي بهزيمته في النهائي أمام فالنسيا.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” للإحصائيات فإن ميسي بهدفيه وصل إلى 500 هدف محلي بقميص “البلوغرانا” في جميع مسابقات الدوري والكأس وكأس السوبر.

واحتاج الأرجنتيني إلى 710 مباراة فقط للوصول إلى 500 فوز، فيما حقق 131 تعادلاً و79 هزيمة.

وذكرموقع برشلونة الرسمي على الإنترنت أنّ ميسي تفوق على القائد السابق تشافي هرنانديز صاحب المركز الثاني الذي حقق 476 فوزاً، وأندريس إنييستا 459 انتصاراً.

وجاءت الانتصارات التي نالها ميسي بقميص الفريق الكتالوني على الشكل الآتي: 349 فوزاً في الدوري، و83 في دوري الأبطال، و51 في كأس إسبانيا، و9 في كأس السوبر الإسباني، و5 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي.

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