بخماسية نظيفة.. برشلونة يتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا

بعد فوزه العريض على فريق ليغانيس بخماسية مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب “كامب نو” ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، تأهل فريق برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

افتتح النجم الفرنسي انطوان جريزمان التهديف مبكراً للبارسا، بعد مرور 4 دقائق، وأضاف مواطنه المدافع كليمنت لينجليت الهدف الثاني للفريق الكتالونى، فى الدقيقة 28، وفى الشوط الثاني رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النتيجة بتسجيله ثالث الأهداف فى الدقيقة 59، بينما عزّز آرثر ميلو لاعب الوسط البرازيلى رباعية البارسا، فى الدقيقة 78، قبل أن يختتم ميسي خماسية برشلونة فى الدقيقة 89.

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