إجراءات للحدّ من قدرة ترامب على القيام بعمل عسكري ضد إيران

تبنى مجلس النواب الأمريكي اليوم مجموعة من الإجراءات تهدف إلى الحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القيام بعمل عسكري ضد إيران وذلك في محاولة من الديمقراطيين لإعادة تأكيد سلطة الكونغرس.

وذكرت شبكة سي ان ان الإخبارية أنّ النائب الديموقراطي رو خانا من ولاية كاليفورنيا طرح إجراء لمنع تمويل القيام بهجمات عسكرية في إيران أو ضدها دون إذن من الكونغرس فيما يدعو الإجراء الآخر الذي طرحته النائبة الديمقراطية باربرا لي للتصويت بإلغاء تفويض عام 2002 حول “استخدام القوة العسكرية في العراق”.

وصوت 228 نائباً في المجلس لصالح تجميد التمويل لأي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس فيما صوت 175 نائباً ضد هذا الإجراء.

ويقضي هذا الإجراء بمنع ترامب من استخدام أي موارد فدرالية بصورة أحادية الجانب لتمويل عمليات عسكرية إن لم يعلن الكونغرس حالة الحرب أولاً.

كما أيد 236 نائباً إلغاء القرار الصادر في 2002 مقابل 166 عارضوه.

ويأتي التصويت على الإجراءين بعد تصويت مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الجاري للموافقة على قرار يهدف إلى تقييد قدرة ترامب على القيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

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