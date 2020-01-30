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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 6 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 30 كانون الثاني 2020
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الرئيس التونسي: "صفقة القرن" تعكس ثقافة الهزيمة
واعظي: "صفقة القرن" مصيرها الفشل والخزي لأمريكا والصهاينة وأدواتهما
مظاهرات ضد "صفقة القرن" في قطاع غزة
الصحة العالمية تعارض فرض قيود على الرحلات إلى الصين
إجراءات للحدّ من قدرة ترامب على القيام بعمل عسكري ضد إيران
وحدات من الجيش تطهر تل السواتر وقرية الهرتمية على محور أبو الضهور من الإرهابيين
طهران: سنواصل تطوير برنامجنا النووي السلمي وفقاً لاحتياجاتنا
روسيا تدعو إلى وقف توريد الأسلحة إلى ليبيا
مجلس الشعب يؤكد رفضه لما تسمى صفقة القرن: الولايات المتحدة حليف للكيان الصهيوني ومنفذ لمخططاته العدوانية
غولن: أردوغان قاتل ويداه ملطختان بالدماء
أشتية: "صفقة القرن" انتهاك صارخ للقانون الدولي
القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي: "صفقة القرن" ستفشل كما فشلت المشاريع المشبوهة الأخرى
زاخاروفا: روسيا ملتزمة بتعهداتها بشأن تسوية الأزمة في سورية بصيغة أستانا واتفاقات سوتشي
الجيش يتقدم بريف حلب الجنوبي ويضبط أنفاقاً للإرهابيين في منطقة تلة الصخر
خبير ومحلل روسيان: "صفقة القرن" انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني