القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي: “صفقة القرن” ستفشل كما فشلت المشاريع المشبوهة الأخرى

أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن ما تسمى (صفقة القرن) التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفشل كما فشلت المشاريع التآمرية السابقة وستلقى مواجهة من قبل الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة الذي تمرس على مواجهة المشاريع والمؤامرات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه رأت القيادة أن (الصفقة) مرحلة متقدمة في مسار متعدد لتصفية القضية الفلسطينية وضرب المشروع القومي النهضوي والذي كانت بدايته باتفاق كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو وتطور وصولاً إلى حشد أكبر قوى عدوانية عرفها التاريخ المعاصر لضرب سورية وإخضاعها لأنها واجهت هذا المسار المعادي من بدايته.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن توقيت (الصفقة) المشبوهة جاء كي يخرج ترامب ورئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مأزقهما في داخل أمريكا والكيان الصهيوني لكون الأول يواجه قضية عزله في الكونغرس ويحاول تحسين صورته لدى الناخبين وفي العالم، بينما يعتبر مأزق نتنياهو أشد وأصعب بسبب فشله في تشكيل حكومته ويعتقد أن الصفقة ستسهم في تحسين صورته أيضا كصانع سلام.

ولفتت القيادة في بيانها إلى أن “إنجازات الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب وتقدمه في إدلب تؤكد أن مسيرة الانتصار مستمرة وهي مسيرة موجهة ضد كل عدوان على سورية وقضاياها القومية بما في ذلك مؤامرة (صفقة القرن).

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