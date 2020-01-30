تأملات في ديوان “أستميحك عطراً” للشاعرة هدبة

نجوى صليبة- تشرين:

أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب في مقره، أمس، ندوة بعنوان: ” تأملات في ديوان أستميحك عطراً” للشاعرة نجوى هدبة، شارك فيها كل من طارق المقبل وملهم الصالح وعماد فياض، وتخللها قراءات شعرية للشاعرة من الديوان.

وفي مستهل مشاركته، قال الناقد عماد فياض: تطالعنا قصائد الشاعرة نجوى هدبة بهذا الانشغال بالأنا والآخر المقصود بالأنا أنا الشاعرة أما الآخر فهو الرجل، هذه القصائد هي قصائد التأمل الداخلي والاستبطان والاعترافات المتأخرة، يوجد في قصائد “أستميحك عطراً” ضبط رفيع ناعم أثيري كنسمة تحتوي القصائد على مفردات: السُكر والخمر والنشوة والعنب والنبيذ والزبيب والدن بما يعني التخمر والاستغراق وهكذا أتت القصائد متخمرة ومشغولة بأناة، وهناك خيط رفيع من أثر نزار قباني في قصيدة (لكنَتُكَ). (يا وطني الأكبر)، كما تحضر الأنا أنا الشاعرة بشكل طاغٍ في قصيدة “أستميحك عطراً” التي عنونت بها المجموعة فهي تقول ما تريد بحرية وتمشي. مضيفاً: تتألف المجموعة من ومضات يميزها الانزياح عن المعنى السائد، تقول: خُلقت من ضلعه الأعوج فاستعمتْ على هواه ومضة تأخذ من قصة الخلق أو المرويات الشعبية، لكن المهم هنا الصورة الضمنية لتبعية المرأة للرجل.

بدوره، قال طارق مقبل: إن التأمل في الأشياء والموجودات يتطلب منا حالة انفصالية ننحي فيها جانباً الهموم اليومية العارضة لنتفرغ تفرغاً عقلياً ووجداناً لإدراك الجزئيات التفصيلية الدقيقة التي يتكون منها عنصر الوجود المقصود بالتأمل، إذا حاولنا الولوج إلى نصوص الديوان “أستميحك عطراً” فإن العتبة الأولى التي سنجدها ماثلة في رأس النص هي العنوان، والعنوان هو شهادة الولادة الأولى التي تنتقل بالموجود من حالة الإغفال والعدم، إلى حالة المثول المتجسد ، فهي كالاسم بالنسبة إلى الإنسان يمنحه علامته المميزة، وعلى الرغم من أن العنوان يتجسد في أعلى تكثيف لغوي ممكن، إلا أنه يحمل في ثنايا هذا التكثيف مفاتيح الولوج إلى أعماق النص وطبقاته الدلالية، فالعنوان يشي بما يمكن أن تتمثله المرأة بالمطلق في علاقتها المعقدة مع الرجل بالمطلق أيضاً، مضيفا”: تنتمي النصوص وفق التقسيم الأجناسي إلى جنس قصيدة النثر، وهو جنس كتابي له خصوصيته، وإشكالاته، من حيث أنه يتداخل فيه لغة المجاز الغامضة بلغة السرد اليومية، ولغة الواقع بلغة التخيّل، وأهم ما يميز هذه القصيدة ويمنحها أسباب وجودها وفاعليتها، لأنها باستثناء النماذج التي تفتعل كتابتها لضعف في القدرة على إتقان أساسيات القصيدة التقليدية الموقعة، استطاعت بما فتحته من آفاق أسلوبية جديدة في تناول اللغة وبناء الصور أن تعبر بنوسانها بين الشعرية المقعّدة والنثرية المحضة عن أثر الواقع الجديد في وجداني المبدع والمتلقي على حدٍّ سواء.

وتحدث ملهم الصالح عن تنوع أغراض هدبة وتعددها، يقول: تلفت إلى أن الياسمين معرض على كل تفاصيل حياتنا اليومية، العلاقة الحميمة خلق وبعث، تتضور من لوعة الحب بل وتشكو الذكورة وترصد تداعيات الحرب وويلاتها كأنثى عاشقة وكأم وبأسلوبية ساخرة تحدثنا عن موتى يبحثون عن أرض جديدة مكثرين قبوراً جديدة في أرض لا تعبث بديدانها وتتذمر من المجتمع الذكوري وتشكو الرجل أباً وحبيباً وتنتقد واقع الحال تناقش مسائل عدة كالانتماء والاغتراب وهجرة الأبناء ومعاناة الآباء ولوعة التهجير واللجوء وتصور معاناتها مع الرجل العاطل عن الحب والزمن وتنشد الاكتمال وتعلن عدم اكتمالها بعد.

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