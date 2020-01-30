الجيش يواصل تقدمه بريف حلب الجنوبي ويضبط أنفاقاً للإرهابيين في تلة الصخر
تابعت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية في ضرب مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية غرب مدينة حلب وجنوبها الغربي ونفذت سلسلة رمايات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم.
وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش كثفت ضرباتها بالمدفعية والصواريخ على تحصينات إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معهم ومحاور تحركهم في الريف الجنوبي والجنوبي الغربي وواصلت تقدمها على محور خان طومان الغربي الى الجنوب من مدينة حلب وضبطت عدة أنفاق للإرهابيين في منطقة تلة الصخر حفرها الإرهابيون تحت الجبال.
وبين المراسل أن ضربات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.
وطهرت وحدات من الجيش أمس بلدة خان طومان والراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان من الإرهاب بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.